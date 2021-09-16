Петербургских студентов агитировали участвовать в «каруселях» на выборах

Студентам Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова и другим молодым людям в Санкт-Петербурге предлагали принять участие в «каруселях» на предстоящих выборах в Госдуму и местное Заксобрание. Об этом рассказал депутат муниципалитета Владимирский округ Денис Луговский, пишет The Village.

Политик поделился с журналистами скриншотами из чатов в Telegram «Карусель 17–19» и «Аттракцион», а также аудиозаписями разговоров. Основным агитатором, сообщается, был Максим Комаров (по предположению СМИ, глава студсовета «Военмеха»). Он предлагал фальсификаторам поехать в Шлиссельбург и голосовать за «Единую Россию» и её кандидатов — Светлану Журову и Михаила Коломыцева.

В одном из чатов было около 60 человек, в другом — ровно 50. Участников бесед просили «не распространяться о своей работе ни семье, ни друзьям». За «работу» предлагали деньги, питание и компенсацию бензина. Изначально планировалось также оплатить гостиницу, но «проживание оформить не получилось из-за большого количества людей». Для получения вознаграждения требуется прислать фотографии бюллетеней с отметками в нужных местах.

Также в распоряжении журналистов оказалась аудиозапись с тренинга «карусельщиков». На ней «работников» просили приносить паспорта в обложках, чтобы поместить под неё «опознавательный знак» — календарь с триколором.

Когда вас сотрудник опознает, вам выдадут четыре бюллетеня. Голосуем, естественно, за «Единую Россию». <...> Все сомнения по поводу ваших данных — не переживайте. Вас вписывают в книгу вместо людей, которые живут на территории округа, но на выборы обычно не ходят. <...> По поводу безопасности: к каждому автобусу, на котором мы будем ездить, будет прикреплён сотрудник правоохранительных органов в штатском, — говорила выступающая.

По её словам, на участках полицейские «будут в курсе, что такой процесс идёт», и не станут мешать. В случае непредвиденных ситуаций «они будут играть на нашей стороне». Также он попросил «ограничить контент» в социальных сетях, чтобы не было понятно, чем занимаются люди.

Вы же понимаете, что это не самое доброе дело, которое мы делаем <...>. Между собой да, можете обсудить, больше — нет, особенно в общежитиях не распространяйтесь. <...> Вы же понимаете, что подобного рода мероприятие готовится не один месяц и оно возможно только при полной поддержке административной... И в том числе сотрудников правоохранительных органов, — добавила она.

На выступлении, запись которого приводит The Village, лектор подтвердила, что речь идёт о незаконных «каруселях», но «реализация этой истории возможна, только когда у тебя в руках все рычаги власти». Кроме того, после голосования за «Единую Россию» предлагается также голосовать за «Справедливую Россию», «поскольку им тоже надо дать определённое количество».

The Village отмечает, что за час до публикации материала Комаров начал отрицать свою причастность к фальсификациям и заявил о взломе его страницы. При этом «работников» попросили сделать вид, что они ничего не знают о «каруселях».

Накануне стало известно, что в группах по работе для молодёжи в социальных сетях Петербурга появились объявления о «подработке» с вбросами на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Голосовать нужно за дочь единоросса Вячеслава Макарова, самовыдвиженку Марину Лыбаневу. За три дня незаконных действий организаторы обещают заплатить девять тысяч рублей.

Зампред Заксобрания Санкт-Петербурга единоросс Сергей Соловьёв заявил, что происходящее — попытка оппозиции дискредитировать выборы.

Кроме того, 9 сентября издание DOXA сообщило, что в студенческих чатах СПбГУ студент Владислав Дубровский ищет желающих за деньги принять участие в «каруселях» на выборах в местное заксобрание. По данным СМИ, он предлагал «немножечко пофальсифицировать выборы» в пользу «Единой России» за 15 тысяч рублей. После этого горизбирком Санкт-Петербурга попросил Следственный комитет проверить эту информацию.