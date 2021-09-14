В Петербурге появились объявления о «подработке» вбросом на выборах

Объявление о «подработке» вбросами бюллетеней на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга появилось в группах по работе для молодёжи в социальных сетях. Голосовать нужно за дочь единоросса Вячеслава Макарова, самовыдвиженку Марину Лыбаневу. За три дня незаконных действий организаторы обещают заплатить девять тысяч рублей, пишет Znak.com

В объявлениях говорится о работе «в акции» три дня — в дни голосования. Журналист издания связался с автором объявления и получил от него инструкцию.

Собеседник рассказал, что от «работников» требуется забрать насколько бюллетеней, а затем отправиться на избирательный участок, где будут «наши люди: организаторы и полицейские». Нужно получить бюллетень, зайти за шторку, проголосовать за конкретного человека, и там же достать из сумки полученные ранее бланки. После этого все бюллетени нужно бросить в ящик. Таким образом в день предлагается объехать три-четыре участка.

[На участках] всякие люди бывают сумасшедшие. Если к нам подходит наблюдатель и говорит: «Был вброс, я это видел», вы отвечаете: «Женщина, вы с ума сошли? Я просто проголосовала». И уходите. Вы никому ничего не обязаны доказывать. Туда берут таких людей, которые за честность, справедливую Россию и так далее. Сделать они ничего не смогут, это просто проверяющие, — объяснила собеседница журналистов уже в телефонном разговоре.

Она рассказала, что на «работу» набрали уже 150–200 человек. По её словам, «человек, который это всё устраивает, — второй в Питере» и гарантирует безопасность. Полицейские «будут свои» и проблем не будет, потому что «это никому не нужно».

В России незаконная выдача или получение избирательного бюллетеня грозит лишением свободы на срок до пяти лет.