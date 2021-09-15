Петербургские единороссы пожаловались на набор фальсификаторов в их пользу

Зампред Заксобрания Санкт-Петербурга, единоросс Сергей Соловьёв прокомментировал появление в Сети объявлений с набором людей, которые за деньги будут вбрасывать бюллетени на выборах в местный парламент в пользу дочери действующего спикера Закса. Он пожаловался в полицию, чтобы найти заказчиков и исполнителей «подобных провокаций». Его слова размещены на сайте местного отделения ЕР.

Политик считает , что происходящее — попытка оппозиции дискредитировать выборы.

Представители оппозиции намеренно засоряют повестку сознательными вбросами лживой и недостоверной информации. Их задача — создать негативный информационный фон, заранее приписать «Единой России» вину в том, чего нет, дискредитировать сами выборы, на которых у оппонентов нет веры в собственные силы и реальной поддержки горожан, — уверен он.

По его мнению, информация о возможных каруселях распространяется в социальных сетях и мессенджерах намеренно.

Накануне стало известно, что в группах по работе для молодёжи в социальных сетях Петербурга появились объявления о «подработке» вбросами бюллетеней на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Голосовать нужно за дочь единоросса Вячеслава Макарова, самовыдвиженку Марину Лыбаневу. За три дня незаконных действий организаторы обещают заплатить девять тысяч рублей

По информации людей, контакты которых оставлены в объявлении, на «работу» набрали уже 150–200 человек. Они сообщили журналистам, что «человек, который это всё устраивает, — второй в Питере» и гарантирует безопасность. Полицейские «будут свои» и проблем не будет, потому что «это никому не нужно».