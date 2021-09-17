В Петербурге задержали женщину с пачкой фальшивых бюллетеней

Жительница Санкт-Петербурга принесла на избирательный участок № 2188 в Центральном районе пачку фальшивых бюллетеней. Поддельные документы заметили сотрудники полиции, которые задержали женщину. Об этом пишет «Дождь» (признан российскими властями иноагентом).

Подозрительную пачку бумаги силовики заметили на входе на участок. Женщина попыталась скрыться, но её задержали. Полицейские потребовали показать содержимое сумки, в ней оказалась большая пачка фальшивых бюллетеней, которую представители правоохранительных органов сфотографировали.

Сама женщина отвергает обвинения. При этом она общалась с председателем УИК.

Кроме того, бывший кандидат на выборах в местный закс Ирина Фатьянова рассказала в Telegram о возможном вбросе на участке № 1794. Она опубликовала видео, на котором мужчина кидает в урну пачку бюллетеней, которая с трудом входит в отверстие.

В то же время наблюдатели на участках № 2234 и 2242 в Центральном районе заметили предполагаемую «карусель», пишет «Ротонда». Они обратили внимание, что на обоих участках голосуют одни и те же люди в спортивных костюмах. При этом в горизбиркоме заявили, что это курсанты, которые случайно ошиблись избирательной комиссией.

Ранее о «карусели» в Петербурге сообщил кандидат в депутаты заксобрания Борис Вишневский.

Перед выборами в Петербурге было несколько скандалов с предстоящими нарушениями. Так, 16 сентября стало известно, что студентам Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова и другим молодым людям в Санкт-Петербурге предлагали принять участие в «каруселях» на предстоящих выборах в Госдуму и местное заксобрание.

До этого в группах по работе для молодёжи в социальных сетях Петербурга появились объявления о «подработке» с вбросами на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Голосовать нужно за дочь единоросса Вячеслава Макарова, самовыдвиженку Марину Лыбаневу. За три дня незаконных действий организаторы обещают заплатить девять тысяч рублей.

Зампред Заксобрания Санкт-Петербурга единоросс Сергей Соловьёв заявил, что происходящее — попытка оппозиции дискредитировать выборы.

Кроме того, 9 сентября издание DOXA сообщило, что в студенческих чатах СПбГУ студент Владислав Дубровский ищет желающих за деньги принять участие в «каруселях» на выборах в местное заксобрание. По данным СМИ, он предлагал «немножечко пофальсифицировать выборы» в пользу «Единой России» за 15 тысяч рублей. После этого горизбирком Санкт-Петербурга попросил Следственный комитет проверить эту информацию.