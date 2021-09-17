Борис Вишневский пожаловался на выборные «карусели» в Санкт-Петербурге

Кандидат в депутаты Госдумы РФ от фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратился в полицию с жалобой на «карусели». Во время посещения избирательных участков Санкт-Петербурга он заметил одних и тех же молодых людей на разных точках для голосования. Своими мыслями по этому поводу политик поделился в Telegram-канале.

Фиксируем первые нарушения. «Карусель» в Центральном районе — по участкам с самого утра ходят молодые люди в спортивной форме, — возмутился Вишневский.

В беседе с «Коммерсантом» кандидат в депутаты Госдумы уточнил, что обратился в полицию с соответствующим заявлением по ст. 142 УК РФ (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня — NEWS.ru).

Сперва эти парни говорили, что они студенты, но какого вуза сказать не могли — называли нерасшифровываемые аббревиатуры. Потом сказали, что военные студенты, но никаких сопроводительных документов не было. Полиция отказывается проверять у них паспорта: говорят, что оснований нет, — рассказал Вишневский.

В городской комиссии журналистам подтвердили, что подозреваемые в «карусели» молодые люди действительно были курсантами Военно-технического университета, добавив, что «с ситуацией разобрались».

Ранее два кандидата в депутаты Госдумы сменили имя и фамилию, став Борисами Вишневскими, чтобы запутать избирателей и занять место в депутатском кресле по результатам выборов.