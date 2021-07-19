Соперники оппозиционного депутата на выборах взяли его имя и фамилию

Два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена «Яблока». Об этом пишет «Новая газета».
Борис Лазаревич Вишневский из «Яблока»
По информации журналистов, Борис Иванович Вишневский раньше был Виктором Ивановичем Быковым. Он занимал должность председателя избиркома Адмиралтейского округа Петербурга и сменил имя и фамилию перед выборами. Сейчас он работает секретарём местного отделения «Единой России» и руководит общественной приёмной партии в Адмиралтейском районе. Он выдвигается от партии «Зелёные».
Борис Геннадьевич Вишневский ещё в феврале 2021 года использовал паспорт, где его звали Алексеем Геннадьевичем Шмелёвым. Сейчас этот документ изъят и признан недействительным. Он трудится главой коммерческого отдела в компании «Европроект Групп».
Оба Вишневских отказались давать комментарии журналистам. Издание связывает решение сменить имена и фамилии с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.
17 июля «Фонтанка»
Вишневский — оппозиционер, прошедший в региональный парламент Петербурга в 2011 и 2016 годах. Он возглавляет фракцию «Яблока».
Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября. 32 партии смогут выдвинуть кандидатов на голосование. Регистрация претендентов будет закончена 4 августа.
Ранее стало известно, что на сентябрьских выборах в Госдуму желающие не смогут подключиться к онлайн-наблюдению. Оно будет доступно только для участников выборов. Такое решение приняла ЦИК. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что доступ к трансляциям будет у избиркомов всех уровней, у кандидатов, их партий и у центров наблюдения.