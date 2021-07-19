Соперники оппозиционного депутата на выборах взяли его имя и фамилию

Два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена «Яблока». Об этом пишет «Новая газета».

Борис Лазаревич Вишневский из «Яблока» выдвинул кандидатуру на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга и в Госдуму. Два других политика — Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский — также намерены побороться за места в парламентах по тем же избирательным округам.

По информации журналистов, Борис Иванович Вишневский раньше был Виктором Ивановичем Быковым. Он занимал должность председателя избиркома Адмиралтейского округа Петербурга и сменил имя и фамилию перед выборами. Сейчас он работает секретарём местного отделения «Единой России» и руководит общественной приёмной партии в Адмиралтейском районе. Он выдвигается от партии «Зелёные».

Борис Геннадьевич Вишневский ещё в феврале 2021 года использовал паспорт, где его звали Алексеем Геннадьевичем Шмелёвым. Сейчас этот документ изъят и признан недействительным. Он трудится главой коммерческого отдела в компании «Европроект Групп».

Оба Вишневских отказались давать комментарии журналистам. Издание связывает решение сменить имена и фамилии с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.

17 июля «Фонтанка» сообщала о трёх Борисах Вишневских в одном округе на выборах в Заксобрание Петербурга. Вишневский от «Яблока» говорил, что его оппоненты «делают ему неплохую рекламу». Он считает появление таких кандидатов высшей оценкой его заслуг.

Вишневский — оппозиционер, прошедший в региональный парламент Петербурга в 2011 и 2016 годах. Он возглавляет фракцию «Яблока».

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября. 32 партии смогут выдвинуть кандидатов на голосование. Регистрация претендентов будет закончена 4 августа.

Ранее стало известно, что на сентябрьских выборах в Госдуму желающие не смогут подключиться к онлайн-наблюдению. Оно будет доступно только для участников выборов. Такое решение приняла ЦИК. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что доступ к трансляциям будет у избиркомов всех уровней, у кандидатов, их партий и у центров наблюдения.