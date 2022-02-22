Массажист дал советы, как эффективно худеть после 30 лет

Люди старше 30 лет могут сбросить вес в фитнес-зале только спустя 3-4 месяца после начала занятий с профессиональным инструктором, заявил массажист Владимир Ярёменко. По его словам, эффективнее всего сжигается жир при тренировках с дополнительным весом, пишет «Слово и Дело».

Реальный сброс веса начнётся через три-четыре месяца регулярных тренировок и правильного питания. Лучшим жиросжигающим эффектом обладают именно тренировки с весами, на втором месте силовые варианты (табата, памп, фитболлы, стэп и так далее). Тренировки, в которых преобладают статические нагрузки (растяжка, стретчинг, йога, пилатес), сжигают меньше всего калорий, — объяснил Ярёменко.

При этом он подчеркнул, что занятия йогой или пилатесом можно добавить в программу тренировок, так как они повышают эластичность мышц и прибавляют телу выносливости. Ярёменко убеждён, что вкупе с силовыми тренировками статистические нагрузки помогут сжечь больше калорий и, соответственно, показать лучший результат.

Ранее Ярёменко рассказал, кому не стоит заниматься со спортивным тренажёром — фоам-роллером. По его словам, россиянам с серьёзными травмами стоит избегать упражнений с этим устройством.