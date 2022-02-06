Массажист рассказал, кому не стоит заниматься с фоам-роллером

Тренажёр фоам-роллер безопасен для людей, которые испытывают мышечную тугоподвижность, или для тех, кто регулярно занимается спортом. Тем не менее гражданам с серьёзными травмами стоит избегать упражнений с этим устройством, заявил массажист Владимир Ярёменко. Он порекомендовал избегать «прокатывания» мелких суставов, таких как колени и лодыжки, пишет «Слово и Дело».

Фоам-роллер безопасен, если вы испытываете мышечную тугоподвижность или регулярно занимаетесь спортом. Но избегайте занятий с данным гаджетом, если у вас серьёзная травма, например разрыв или надрыв мышцы, если только ваш врач или физиотерапевт не разрешил вам это. Также избегайте прокатывания мелких суставов, таких как колени, локти и лодыжки, это может привести к их гиперэкстензии или повреждению, — предупредил Ярёменко.

Массажист отметил, что занятия с фоам-роллером могут быть полезны, так как облегчают боль в мышцах и уменьшают воспаления.

По словам Ерёменко, упражнения с этим тренажёром после физической нагрузки позволяют снизить отсроченную мышечную болезненность.

Ранее специалист по спортивной медицине Тиина Хоффман заявила, что постоянная физическая активность способствует снижению кровяного давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Также занятия спортом поддерживают функциональность мышц и сухожилий, поэтому не стоит о нём забывать и во время удалённой работы.