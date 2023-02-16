Маркетолог объяснил востребованность рекламы с блогерами Маркетолог Дяченко: реклама с блогерами остается эффективным видом продвижения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Ивлеева

Реклама от известных блогеров остаётся популярным и эффективным видом продвижения, рассказал в комментарии для «Слово и Дело» маркетолог Александр Дяченко. Этому не помешало даже то, что многие инфлюенсеры были замечены за рекламой некачественных продуктов, уточнил он. Эксперт подчеркнул, что многие люди все равно доверяют блогерам больше, чем реальным отзывам на товары в соцсетях и на маркетплейсах.

Это очень острая проблема, так как многие мегапопулярные блогеры и селебрити были замечены за рекламой некачественных товаров <...> Но по поводу того тезиса, что люди стали доверять больше отзывам, нежели блогерам — не соглашусь. Все-таки огромное число пользователей доверяют известным людям в первую очередь из-за того, что у них сформированы определенные взаимоотношения, — объяснил Дяченко.

Маркетолог пояснил, что появление блогера в рекламе того или иного продукта вызывает у человека определенные эмоции, которые формируют у него подсознательное доверие. Потенциальный покупатель верит автору контента, потому что он является частью его жизни, а это является самым ценным для заказчиков рекламы, отметил эксперт.

Дяченко рассказал, что задействование блогеров значительно сокращает вложения в узнаваемость бренда, а также позволяет привлечь к нему внимание аудитории самой знаменитости.

Тебе не нужно искать аудиторию, потом доказывать ей, что твой товар качественный, когда ты можешь найти человека, у которого уже есть нужная аудитория и ему уже доверяют, — пояснил эксперт.

Маркетолог Андрей Ионочкин ранее рассказал, что производители продуктов сегодня не только имитируют названия и цвета более известных брендов, но и играют с буквами так, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный аналог. По его словам, потребители имеют слишком ограниченный объем внимания, чтобы детально изучить информацию на этикетке.