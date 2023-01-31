Эксперт рассказал о маркетинговых уловках в магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители продуктов сегодня не только имитируют названия и цвета более известных брендов, но и играют с буквами так, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный аналог. Об этом NEWS.ru рассказал генеральный директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин.

Например, стратегия хамелеона — продукт, которому мы доверяем, имитируют в дизайне и названии. Считаем, что один из подмосковных молочных комбинатов производит высококлассный творог? И автоматически кидаем в свою корзину узнаваемую сине-белую пачку, которая полностью ассоциируется с той, что мы открываем на завтрак. Но на следующее утро нас ждет сюрприз — продукт творожный с заменителем молочного жира, — говорит Ионочкин.

Потребители имеют слишком ограниченный объем внимания, чтобы детально изучить информацию на этикетке, приводит Ионочкин утверждение ученых из Университета Миннесоты. Гораздо чаще, чем кажется, восприятие продукта происходит «в целом». Например, по неймингу.

Если крупно написано на пачке «Крестьянское» или «Кремлевское», значит, мы достраиваем в голове слово «масло». Хотя это спред, а прилагательное — это зарегистрированная торговая марка, которая может быть практически любой частью речи. Аналогично мы можем составить из букв на упаковке привычное слово, купив спред «Маспо», потому что предпоследняя буква легко заменяется сознанием на «л». Схожая история с привычными для нас понятиями «тушенка» или «сгущенка». Народное название — удобный способ избежать необходимости следовать строгому стандарту и ожидаемому составу, — отмечает эксперт.

По его словам, такие бренды стараются получить выгоду даже из одной ошибочной покупки потребителя.

Также Ионочкин советует обратить внимание на рынок экопродуктов. Он напоминает о недавно появившемся термине «гринвошинг», означающим ситуацию, когда компании пытаются создать себе экоимидж, но при этом все равно вредит людям и природе.

По данным международного исследования департамента конкуренции и рынков Великобритании, 40% экологических заявлений фирм могут вводить в заблуждение.