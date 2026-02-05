Зимняя Олимпиада — 2026
Мариную скумбрию всего за несколько часов без ожидания: быстрый домашний способ, с которым закуска получается нежной и пряной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Маринованная скумбрия часто выручает, когда хочется вкусной рыбной закуски без лишней суеты. Многие уверены, что на такое блюдо нужны сутки или даже больше, но есть простой и проверенный вариант. Уже через 4 часа рыба получается ароматной, сочной и отличной на вкус.

Для приготовления берут две тушки скумбрии, 3 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 8 горошин черного перца, 6 горошин душистого перца, 3 лавровых листа и щепотку кориандра. Все специи заливают 1 литром кипятка и варят около 5 минут, затем рассол полностью остужают. Рыбу чистят, нарезают кусочками по 2–3 сантиметра и заливают остывшим рассолом на 2 часа.

После этого готовят второй маринад: 3 луковицы нарезают полукольцами, слегка разминают, добавляют 5 столовых ложек растительного масла и 2 столовые ложки яблочного уксуса. Рассол сливают, рыбу смешивают с луком и убирают в холодильник еще на 1,5–2 часа. Скумбрия получается мягкой, пряной и идеальной для стола.

Ранее сообщалось, что иногда так хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
