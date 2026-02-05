IT-эксперт развеял слухи об ухудшении качества московского интернета

Москвичи не столкнутся с ухудшением работы интернета на фоне возможных проблем с энергоснабжением дата-центров, заявил NEWS.ru IT-эксперт Алексей Курочкин. Так он прокомментировал слухи об учащении сбоев и подорожании сетевых услуг из-за перегрузок в энергосети. По словам специалиста, «дом для серверов» не отвечает непосредственно за функционирование всемирной паутины.

Дата-центры не отвечают за сам интернет. Их сейчас стараются выводить как можно дальше от Москвы для того, чтобы электроресурсы, аренда и сотрудники выходили дешевле. Поэтому информация о том, что в столице интернет будет работать хуже и станет дороже, высосана из пальца. Он не строится только на дата-центрах. Все необходимые действующие сайты уже закреплены за существующими комплексами. Я думаю, что запас мощности наших энергоресурсов в любом случае присутствует, поэтому как таковых сбоев по такой причине быть не может, — сказал Курочкин.

Он добавил, что в случае отключения электроэнергии дата-центр обеспечен несколькими линиями питания и генератором. Кроме того, по словам эксперта, они могут функционировать на дизельном топливе в течение нескольких месяцев.

Ранее Минцифры обновило белый список, включив в него интернет-ресурсы ВТБ и ПСБ. Кроме того, в перечень были добавлены сайты СДЭКа, «Бургер Кинга» и другие.