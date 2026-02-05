Биткойн опустился ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Стоимость биткойна впервые с 6 ноября 2024 года опустилась ниже отметки в $70 тыс. (5 млн рублей), свидетельствуют данные торговой площадки Binance. Резкое снижение курса совпало с периодом коррекции после затяжного роста, начавшегося в день президентских выборов в США.

По состоянию на 17:00 мск, первая криптовалюта торговалась на уровне $69,82 тыс., продемонстрировав падение более чем на 4%. Несмотря на небольшое восстановление, общая динамика дня осталась отрицательной, составив около -3,77% от предыдущих значений.

Ранее стало известно, что в Госдуме разработают законодательную базу для регулирования криптовалют, в частности определят правила их создания и майнинга. Парламентарии обозначат оборот криптовалют и запрет на их использование внутри страны в качестве платежного средства.

До этого депутат Госдумы Николай Шульгинов заявил, что запрет майнинга криптовалют, введенный с начала 2025 года в некоторых российских регионах, оказался малоэффективным. По его словам, данная мера позволила высвободить лишь 400 МВт энергомощностей.