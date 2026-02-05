Журналист Перцев попал под следствие

Журналист Андрей Перцев стал фигурантом уголовного дела об осуществлении деятельности иностранной организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Он работает в издании «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что с солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принудительно взыскали два штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы дважды привлекал музыканта к ответственности.

До этого Московский городской суд отменил приговор по второму уголовному делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и направил материалы на новое рассмотрение. Основанием для такого решения стали процессуальные нарушения, выявленные при рассмотрении судом первой инстанции.