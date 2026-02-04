Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:09

Прокуратура взяла под контроль дело о гибели москвича из-за кипятка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование гибели мужчины в подъезде жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного ведомства. Инцидент произошел на Чертановской улице, где погиб пенсионер 1954 года рождения.

Прокуратура контролирует расследование обстоятельств гибели мужчины на юге Москвы. По предварительным данным, инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Чертановская. В результате погиб мужчина 1954 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожилой москвич погиб из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в доме. По информации источника, подъезд был обесточен из-за чрезвычайного происшествия. В результате инцидента из дома было эвакуировано 20 человек.

До этого в пресс-службе Следственного комитета России проинформировали, что житель Обнинска, получивший ожоги от кипятка во время принятия душа, погиб. СУ СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

смерти
Москва
прокуратура
пенсионеры
трубы
прорывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.