Прокуратура взяла под контроль дело о гибели москвича из-за кипятка

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование гибели мужчины в подъезде жилого дома на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного ведомства. Инцидент произошел на Чертановской улице, где погиб пенсионер 1954 года рождения.

Ранее сообщалось, что пожилой москвич погиб из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в доме. По информации источника, подъезд был обесточен из-за чрезвычайного происшествия. В результате инцидента из дома было эвакуировано 20 человек.

До этого в пресс-службе Следственного комитета России проинформировали, что житель Обнинска, получивший ожоги от кипятка во время принятия душа, погиб. СУ СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.