05 февраля 2026 в 17:24

Психолог объяснила, почему родители срываются на детях

Психолог Солопанова: усталость приводит к срывам на детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Усталость родителей приводит к тому, что они могут срываться на детях, рассказала «МК в Питере» практикующий клинический психолог Ксения Солопанова. Она посоветовала дать психике отдохнуть и переключиться перед тем как приниматься за домашние дела.

Вы целый день были на работе, испытывали стресс и находились в напряжении. Дом — это место, где вы должны восстанавливаться, но, когда вы приходите домой, вместо отдыха «вторая смена» вас ждет, — рассказала Солопанова.

Психолог подчеркнула, что перегрузка приводит к злости и раздражительности. По ее словам, помочь в такие моменты могут техники саморегуляции.

Ранее психолог Юлия Юданова рассказала, что родитель не должен становиться другом для ребенка. По ее словам, в семье должны соблюдаться законы иерархии.

