Мариную морковь на зиму — вкуснее соленых огурцов!

Хотите удивить гостей необычной закуской? Маринованная морковь с перчиком чили — это настоящий взрыв вкуса! Хрустящая, пикантная, с приятной кислинкой — она идеально дополнит мясные блюда или станет звездой стола. И готовится проще простого!

Для маринада смешайте 50 г сахара, 100 мл белого винного уксуса и половину мелко нарезанного перца чили. 1 кг моркови нарежьте тонкими кружочками или соломкой. Залейте горячим маринадом, остудите и уберите в холодильник на сутки. Уже через 24 часа вы получите потрясающую хрустящую закуску с идеальным балансом сладости и остроты.

Секрет успеха — в белом винном уксусе, который придает деликатную кислинку, и перце чили, отвечающем за пикантность. Попробуйте добавить в маринад звездочку бадьяна или щепотку кориандра — это придаст закуске восточные нотки. Хранится такая морковь в холодильнике до 2 недель, становясь с каждым днем вкуснее!

