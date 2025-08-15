Заготовка для борща — закатываю в банки и забываю про хлопоты с готовкой

Хотите зимой варить борщ быстро и без хлопот? Приготовьте заготовку из свежих летних овощей! Эта основа сохранит все витамины и аромат сезонных продуктов. Всего полчаса — и у вас будет готовая заправка для нескольких порций вкуснейшего борща.

Для заготовки вам понадобится: 1,5 кг капусты, 1 кг свеклы, 500 г моркови, 500 г лука, 3 помидора, 2 перца, томатная паста и специи. Овощи нарежьте соломкой, лук — кубиками. Обжарьте лук и морковь на растительном масле, добавьте свеклу и тушите 10 минут. Затем положите капусту, перец, помидоры и томатную пасту. Посолите, добавьте сахар, уксус и специи. Тушите еще 15 минут.

Готовую смесь разложите по стерильным банкам и закатайте. Такая заготовка хранится в прохладном месте до года. Зимой останется только сварить бульон, добавить картошку и заправку — ароматный борщ готов! Это экономит время и сохраняет вкус летних овощей.

