Маринованные помидоры «Пальчики в шоке»: рецепт на лето

Лето — время заготовок, и одним из любимых рецептов хозяйки называют маринованные помидоры «Пальчики оближешь». Этот вариант несложный, а вкус получается насыщенным, как в лучших бабушкиных закатках.
Ингредиенты на 1 кг помидоров
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус — по 1 ч. л. на банку (всего 3 ч. л.)
- Лавровый лист — 1 шт.
- Душистый перец — 4 горошины
- Вода — 1 л
Пошаговый рецепт:
1. Подготовка банок
Стерилизуйте банки удобным способом. На дно кладём лавровый лист и душистый перец.
2. Подготовка томатов
Помидоры моем, обсушиваем, у плодоножки делаем 4 прокола зубочисткой — это спасёт их от трещин при заливке кипятком.
3. Первая заливка
Плотно укладываем томаты в банку, заливаем кипятком и оставляем на 8–10 минут. Воду сливаем.
4. Приготовление маринада
В литр воды добавляем соль и сахар, доводим до кипения.
5. Финальная заливка
Чеснок измельчаем прессом, посыпаем им томаты, заливаем горячим маринадом, добавляем уксус, закручиваем крышку и переворачиваем банку до полного остывания.
Готово! Такие помидоры будут в тему и на семейном ужине, и на праздничном столе.
