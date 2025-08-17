Маринованные помидоры «Пальчики в шоке»: рецепт на лето

Маринованные помидоры «Пальчики в шоке»: рецепт на лето

Лето — время заготовок, и одним из любимых рецептов хозяйки называют маринованные помидоры «Пальчики оближешь». Этот вариант несложный, а вкус получается насыщенным, как в лучших бабушкиных закатках.

Ингредиенты на 1 кг помидоров

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус — по 1 ч. л. на банку (всего 3 ч. л.)

Лавровый лист — 1 шт.

Душистый перец — 4 горошины

Вода — 1 л

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка банок

Стерилизуйте банки удобным способом. На дно кладём лавровый лист и душистый перец.

2. Подготовка томатов

Помидоры моем, обсушиваем, у плодоножки делаем 4 прокола зубочисткой — это спасёт их от трещин при заливке кипятком.

3. Первая заливка

Плотно укладываем томаты в банку, заливаем кипятком и оставляем на 8–10 минут. Воду сливаем.

4. Приготовление маринада

В литр воды добавляем соль и сахар, доводим до кипения.

5. Финальная заливка

Чеснок измельчаем прессом, посыпаем им томаты, заливаем горячим маринадом, добавляем уксус, закручиваем крышку и переворачиваем банку до полного остывания.

Готово! Такие помидоры будут в тему и на семейном ужине, и на праздничном столе.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.