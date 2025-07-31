Маринованная скумбрия с луком в масле — превзойдет все ожидания

Маринованная скумбрия в масле с луком — классическая закуска, которая идеально подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Рыба получается нежной, пропитанной ароматным маринадом с уксусом и пряностями. Лук при этом сохраняет приятную хрустящую текстуру, а масло смягчает кислотность маринада, делая блюдо сбалансированным и вкусным. Подайте скумбрию с горячим картофелем и свежим хлебом — и даже без спиртного это будет настоящий праздник вкуса.
Ингредиенты
- Скумбрия свежая — 900 г
- Лук репчатый — 120 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Перец чёрный (горошек) — 0,5 ч. л.
- Семена горчицы — 0,5 ч. л.
- Семена кориандра — 0,5 ч. л.
- Перец душистый (горошек) — 5 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар-песок — 1,5 ч. л.
- Масло растительное рафинированное — 100 мл
- Уксус столовый 9% — 3 ст. л.
- Вода — 100 мл
Как приготовить
- Полуразморозьте скумбрию, очистите от головы, хвоста и плавников. Разрежьте брюхо, удалите внутренности и черную пленку. Хорошо промойте и обсушите. Нарежьте рыбу ломтиками толщиной около 2 см.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок — ломтиками. В теплой воде растворите соль и сахар, добавьте масло и уксус, перемешайте маринад.
- В ступке слегка раздавите специи — черный и душистый перец, кориандр, горчицу, добавьте лавровый лист.
- В чистую банку слоями выкладывайте лук, чеснок, скумбрию и специи.
- Залейте все маринадом, плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа. Несколько раз переворачивайте банку для равномерного пропитывания.
Готовая маринованная скумбрия с луком в масле порадует насыщенным вкусом и ароматом. Это блюдо легко готовить заранее, а подача с простыми гарнирами создаст домашнюю атмосферу и впечатлит гостей.
Лето — это время, когда кабачки растут как на дрожжах, и я наконец-то нашла идеальный способ их приготовления. Эти нежные котлетки стали настоящим спасением для моей семьи в сезон овощей!