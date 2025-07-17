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17 июля 2025 в 14:14

Мариновала на пробу — теперь делаю ведрами! Свекла по-осетински — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная свекла по-осетински — яркий вкус Кавказа! Этот рецепт превращает обычную свеклу в настоящий кулинарный шедевр! Крупные сочные куски, пропитанные ароматным маринадом с кавказскими специями, — идеальная закуска к мясу, гарнир или самостоятельное блюдо.

800 г свеклы отвариваем до полуготовности (около 40 минут), очищаем и режем крупными кубиками. В глубокой миске смешиваем 2 ст. л. уксуса, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара. Добавляем специи: 1 ч. л. кориандра, 1 ч. л. хмели-сунели, измельченные 2 зубчика чеснока, рубленую зелень (20 г кинзы и 20 г петрушки), острый и черный перец по вкусу.

Заливаем свеклу маринадом, аккуратно перемешиваем и оставляем под гнетом при комнатной температуре на 2 часа, затем убираем в холодильник минимум на 1 час. Чем дольше свекла маринуется — тем насыщеннее вкус!

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свекла
рецепты
закуски
маринады
Мария Левицкая
М. Левицкая
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