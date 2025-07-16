Варенье из свеклы как в старину: сладкий вкус и польза в каждой ложке

Варенье из свеклы как в старину: сладкий вкус и польза в каждой ложке

Варенье из свеклы — это необычное, но очень вкусное лакомство с насыщенным сладким вкусом и красивым рубиновым цветом. Оно получается густым, ароматным, с легкой земляничной ноткой. Готовим как в старину.

Рецепт: вам понадобится 1 кг свеклы, 500 г сахара, 1 лимон и специи по вкусу (корица, гвоздика или имбирь). Свеклу отварите до мягкости, очистите и нарежьте мелкими кубиками. В кастрюле смешайте свеклу с сахаром, добавьте сок и цедру лимона, доведите до кипения и варите на медленном огне 30–40 минут, помешивая. В конце добавьте специи и проварите еще 5 минут.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте. Подавайте к чаю, сырникам или используйте как начинку для пирогов. С этим вареньем вы получите сладкий вкус и пользу в каждой ложке, ведь свекла богата витаминами и антиоксидантами.

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