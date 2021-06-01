Манижа приехала в детский дом с подарками

https://static.news.ru/photo/e86f5f02-c2eb-11eb-9de7-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Певица Манижа съездила в детский дом «Непоседы» в подмосковной Балашихе. Она посетила учреждение вместе с телеведущими Юлией Барановской, Дмитрием Борисовым, актрисой Агатой Муцениеце и гимнасткой Светланой Хоркиной в рамках акции «Стань первым!», сообщил Первый канал, организовавший мероприятие.

Кроме того, в акции приняли участие финалисты проекта «Голос.Дети» Владислав Тюкин и Алиса Трифонова. Воспитанникам вручили подарки.

Классно провести этот день рядом с детьми. Они очень сильные. А ещё здорово, что такие акции учат нас любви и вдохновляют помогать друг другу не только по праздникам, — рассказала Манижа после события.

Звёзды подарили детям игрушки, настольные игры, компьютеры, планшеты, бытовую технику и велосипеды. Воспитанники выступили с художественной самодеятельностью и сеансом одновременной игры в шахматы с тренером сборной России Владимиром Поткиным и обладательницей титула «Шахматная королева» 10-летней Доминикой Ивашенцевой.

Ранее первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что за время пандемии COVID-19 более 300 детей забрали из детдомов региона. Она отметила, что по поручению губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье прилагаются огромные усилия для сокращения числа детских домов. Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сотрудники таких учреждений в 2020 году забирали воспитанников в свои семьи.