https://static.news.ru/photo/cd13e33a-32ab-11ea-a456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный врач России Елена Малышева смогла предотвратить рак толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. Об этом сама телеведущая рассказала на своей официальной странице в социальной сети.

Доктор заметила, что после удаления полипов она серьёзно занялась лечением изжоги.

В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня обследование показало, что все они зажили, — написала Малышева в Instagram.

Телеведущая подчёркивает, что очень важно начать лечить болезнь, когда та находится на своей первой стадии. Тогда, заметила врач, не будет последней.

Как ранее писал NEWS.ru, хирург-онколог Андрей Павленко не смог предотвратить у себя появление рака, потому что эта болезнь является генетической. Так на вопрос подписчиков относительно заболевания доктора на своей странице в социальной сети ответила заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева.