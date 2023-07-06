Малышева рассказала, кому нельзя целоваться Малышева рассказала, что людям с герпесом нельзя целоваться даже в щеку

Фото: shutterstock.com

Людям с болезнью герпеса или ОРВИ нельзя целоваться даже в щеку, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что также матерям не стоит позволять другим людям целовать детей, так как ребенок может заболеть из-за встречи с другой микрофлорой.

Если мы видим, что человек больной клинически, то что с ним целоваться, ему не до поцелуев. Второе — не давать всем целовать своего ребенка. Это ваш ребенок, он живет в вашей микрофлоре, ему дай бог привыкнуть к ней. Чужая микрофлора для него опасна, — сказала Малышева.

Она уточнила, что через поцелуй могут передаваться инфекционные и вирусные заболевания, в том числе вирус папилломы человека и гонорея.

Малышева добавила, что положительными последствиями поцелуев и объятий является снижение уровня стресса.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что объятия еще в детстве формируют у человека чувство защищенности. Кроме того, когда человека обнимают, сигналы, поступающие в мозг, активизируют работу его различных участков.