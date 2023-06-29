Психолог перечислила полезные последствия объятий Психолог Сальникова: объятия полезны для снижения стресса и поднятия настроения

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Во всем мире 29 июня неофициально считается Днем объятий, этот невербальный способ общения помогает снизить уровень стресса, поднять настроение и вообще положительно влияет на мозговую деятельность, рассказала в беседе с «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, объятия еще в детстве формируют у человека чувство защищенности.

Такое же чувство у нас появляется и во взрослом состоянии. Когда мы испытываем стресс, нам не хватает, чтобы нас кто-то обнял и сказал, что все будет хорошо. Нам нужен этот купол защищенности из детства, — пояснила психолог.

Она также назвала объятия одним из компонентов сенсорного развития человека, в его тактильной сфере. Когда человека обнимают, сигналы, поступающие в мозг, активизируют работу его различных участков.

Когда они активизируются, различные участки мозга начинают работать и воздействовать на нервную систему. В этот момент включается рациональное мышление, тем самым уровень стресса снижается, — отметила специалист.

Ранее эндокринолог Анна Кузнецова рассказала, что объятия помогают сохранить необходимый для правильной работы организма уровень гормонов. Она объяснила, при объятиях вырабатывается окситоцин, снижающий последствия стресса и нормализующий выработку гормонов.