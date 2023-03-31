Малышева рассказала, какое популярное лекарство смертельно опасно для детей Малышева: аспирин вызывает смертельные поражения печени у детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева

Аспирин нельзя давать детям, так как ацетилсалициловая кислота вызывает смертельное осложнение, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, у детей развивается синдром Рея, следствием которого является поражение печени.

Педиатр Андрей Продеус добавил, что смерть наступает в течение нескольких суток.

К сожалению, более трети пациентов умирают в течение буквально дня-двух, если поражается печень. Я, к сожалению, в своей клинической практике такой случай видел лично. Именно аспириновый. Синдром Рея — это фульминантное, резкое развитие поражения печени с летальным исходом, — сказал врач.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что применение народных средств и употребление аспирина для разжижения крови могут спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение. По ее словам, к такому выводу пришли британские ученые, которые изучали показатели смертности от инфарктов и инсультов у пациентов, принимавших продолжительное время аспирин.