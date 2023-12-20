Малышева рассказала, как избавиться от катаракты за восемь минут Малышева заявила, что замена хрусталика позволит избавиться от катаракты

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Операция по замене хрусталика глаза помогает избавиться от катаракты меньше чем за 10 минут, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, она выполняется под местной анестезией и не вызывает болевых ощущений у пациентов. При этом отмечается, что срок годности искусственного хрусталика неограничен.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что помутнение хрусталика может быть полным или частичным. При полном помутнении человек теряет предметное зрение, в то время как при частичном помутнении можно что-то видеть. Лечение катаракты заключается в замене хрусталика глаза на искусственный имплант. В начале операции пациенту закапывают капли, действующие как анестетик. После этого хирург делает небольшой прокол размером два миллиметра, через который вводится микропылесос. Он разрушает старый хрусталик глаза с помощью ультразвука, после чего высасывает его частицы.

Хрусталик очень плотный. Если его не разрушить ультразвуком, то удалить его через столь маленький разрез невозможно, — отметил Коновалов.

На место удаленного хрусталика устанавливается искусственная линза, которая предварительно сворачивается в трубочку. Это необходимо для того, чтобы ввести ее через микропрокол. После проведения операции врачи наблюдают за пациентом, чтобы удостовериться в том, что искусственный хрусталик прижился.

Малышева ранее объяснила причины появления мушек перед глазами. По ее словам, это явление не представляет опасности для жизни человека, так как оно связано с деструкцией стекловидного тела. Избавиться от мушек можно с помощью лазера.