Малышева объяснила причины появления мушек перед глазами Малышева связала появление мушек в глазах с деструкцией стекловидного тела

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Мушки в глазах — это распространенное явление, в большинстве случаев не представляющее опасности для жизни человека, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, они образуются из-за деструкции стекловидного тела, на 99% состоящего из воды. Избавиться от мушек можно с помощью лазера.

Как утверждает врач-офтальмолог Михаил Коновалов, стекловидное тело — это гелеобразная структура, в которой имеются фибриллы (нитевидные структуры). Когда фибриллы склеиваются, они образуют фигуры, которые перемещаются в полости стекловидного тела и отбрасывают тень на сетчатку глаза. Именно эти тени человек воспринимает как мушки.

Люди очень часто жалуются на мушки. Доктор должен объяснить, что это неопасно. Зачастую с этим можно и нужно жить, — подчеркнул Коновалов.

Однако в некоторых случаях появление мушек в глазах может свидетельствовать о наличии проблем с глазами. В частности, они могут возникать из-за кровоизлияния в глаз. Этот недуг сопровождается появлением большого количества мелких точек, плавающих в поле зрения человека, а также больших клякс или сгустков. Коновалов рекомендует обратиться к специалисту для постановки верного диагноза и назначения соответствующего лечения.

Елена Малышева ранее перечислила несколько необычных способов улучшения зрения. По ее словам, этому может поспособствовать цветотерапия, позволяющая «зарядить» нервные клетки. Кроме того, пользу несет употребление чая, снижающего риск образования катаракты.