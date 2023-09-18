Малышева рассказала, чем полезна и опасна посуда из бамбука Малышева предупредила об образовании камней в почках из-за бамбуковой посуды

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Бамбуковая посуда считается безопасной для здоровья, однако ее необходимо использовать правильно, чтобы избежать образования камней в почках, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, бамбуковую посуду нельзя нагревать в микроволновках или использовать для горячих супов, так как в таком случае она выделяет меламин. Отравление этим веществом может вызывать болезни верхних дыхательных путей и почек.

Малышева отмечает, что посуда, мебель и одежда из бамбука — это новый тренд в промышленности. Для изготовления посуды производители используют обычную бамбуковую муку с добавлением различных веществ. Полученный продукт отличается высокой степенью безопасности и считается экологически чистым. Однако использовать бамбуковую посуду можно только для холодных блюд, так как при нагревании она выделяет вещества, способствующие образованию камней в почках.

Одежда из бамбука также все чаще встречается на полках магазинов. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, она отличается от обычной хлопчатобумажной одежды тем, что ее поры больше. Бамбуковая одежда лучше дышит, поэтому влага с поверхности тела испаряется быстрее.

Волокна бамбука более эластичны. Поэтому вы можете поправиться на килограммчик или похудеть, все будет впору, — уточнил Гандельман.

Наконец, бамбук используется и в производстве одеял. Как утверждает врач-иммунолог Андей Продеус, бамбуковые одеяла и подушки гипоаллергенны, а клещи в них не живут. При этом подчеркивается, что в сочетании с ними следует использовать гипоаллергенные наволочки и пододеяльники. Это позволит избежать появления насекомых, питающихся частицами кожи.

Елена Малышева ранее развеяла самые популярные мифы о микроволновых печах. По словам врача, они не представляют опасности для здоровья, так как электромагнитные волны от СВЧ-печей блокируются встроенными экранами. Однако даже при выходе волны из устройства человеку не грозит опасность, так как она способна лишь нагревать предметы.