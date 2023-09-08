Малышева развеяла самые популярные мифы о микроволновых печах Малышева назвала мифом мнение об опасности микроволновых печей

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Вопреки распространенному мнению, микроволновые печи не представляют опасности для здоровья, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, волны, которыми нагревается пища, не выходят за пределы устройства благодаря специальным экранам. В микроволновках, не оснащенных такими экранами, волны вырываются на расстояние до 1,5 метра, однако и они не наносят вреда организму.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что основной частью микроволновых печей является магнитрон. Это устройство вырабатывает электромагнитные волны, которые заставляют молекулы воды в пище двигаться. Движение молекул выделяет энергию, в результате чего пища нагревается. Врач подчеркивает, что продукты, в которых нет воды, нагреваться не будут. Генерирующиеся магнитроном волны не вырываются наружу благодаря специальным сеткам, установленным на дверце микроволновки. Неправильным также является представление о том, что волны от таких печей способны оседать в пище, подытожил он.

Специалисты также рассказали и о полезных свойствах микроволновок. Так, они нагревают еду значительно быстрее, благодаря чему в пище сохраняются полезные микроэлементы. В частности, они помогают сохранить витамины A, B и С. Особенно полезным является нагревание брокколи.

В чем преимущество разогревания в микроволновой печи? Оно очень короткое. Соответственно, скорость разрушения полезных веществ при температурной обработке резко уменьшается, основное количество витаминов сохраняется, — уточнил кардиолог Герман Гандельман.

Он подчеркнул, что, несмотря на безопасность СВЧ-печей, разогревать пищу нужно правильно. В частности, врачи рекомендуют не разогревать еду в пластмассовой таре без специальной маркировки. Это обусловлено тем, что при нагревании пластика выделяются опасные для здоровья канцерогены. Керамическую или металлическую посуду также не рекомендуется использовать, так как керамика нагревается быстрее еды, а металл может начать искриться.

Елена Малышева ранее объяснила, какие пылесосы лучше всего подходят аллергикам. По ее словам, самыми эффективными являются пылесосы, оснащенные HEPA-фильтрами. Они очищают поверхности от пыли примерно на 99%, что подтверждается результатами научных исследований.