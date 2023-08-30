Малышева объяснила, какие пылесосы лучше всего подходят аллергикам Малышева назвала пылесосы с HEPA-фильтрами лучшими для аллергиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Далеко не каждый пылесос можно назвать полезным для аллергиков, так как некоторые из них могут неэффективно удерживать накопившуюся пыль. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева заявила, что наиболее эффективными являются пылесосы, оснащенные HEPA-фильтрами. Они очищают поверхности от пыли примерно на 99%, что подтверждается результатами научных исследований.

Коллега Малышевой, врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что пылесосы можно разделить на несколько видов: с мешками, с контейнерами, с аквафильтром, а также с HEPA-фильтрами. По его словам, худшими считаются устройства с мешками, так как они с меньшей эффективностью удерживают накопившуюся пыль. Более эффективными являются пылесосы с контейнерами, третье место занимают устройства, оснащенные аквафильтрами. Техника с HEPA-фильтрами же признана лучшей, так как они очищают воздух от частиц пыли на молекулярном уровне.

Отдельное внимание специалисты также уделили популярным среди россиян роботам-пылесосам. По их словам, такие устройства могут использоваться лишь в качестве дополнения к генеральной уборке. Включать их необходимо каждый день. При этом Продеус подчеркнул, что роботы-пылесосы также могут быть оснащены HEPA-фильтром. Однако их нужно регулярно чистить.

Елена Малышева ранее назвала самые безопасные виды электрических чайников. По ее словам, первое место в рейтинге занимают чайники из боросиликатного стекла, так как в них нет вредных металлов и других потенциально опасных частиц. Второе место делят между собой металлические чайники и керамические чайники без рисунков.