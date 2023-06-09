Малышева предупредила о смертельной опасности хронической усталости Малышева предупредила, что хроническая усталость является симптомом миастении

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Хроническая усталость может быть симптомом миастении, которая приводит к летальному исходу, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что заболевание характеризуется слабостью всех мышц в организме, а позже их отказом.

Диагноз «миастения». Почему мы говорим, что диагноз нужно поставить? Потому что усталость может привести к тому, что человек будет обездвижен полностью и умрет от того, что дыхательные мышцы перестанут работать, — сказала Малышева.

По словам доктора наук, при хронической усталости необходимо обратиться к неврологу, который проверит передачи импульсов от нервов к мышцам. После постановки диагноза врач назначит терапию, которая позволит остановить развитие болезни и постепенно восстановить работу мышц.

Ранее кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, что справиться с хронической усталостью можно, если пересмотреть образ жизни. Она посоветовала начать заниматься спортом, спать не менее восьми часов в сутки, а также наладить режим питания. По ее словам, важно найти баланс между работой и отдыхом.