Психотерапевт дала советы, как справиться с хронической усталостью Психотерапевт Крашкина посоветовала заняться спортом, чтобы справиться с хронической усталостью

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Чтобы справиться с хронической усталостью, необходимо пересмотреть образ жизни, посоветовала кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Психотерапевт рассказала РИАМО, что для этого нужно начать заниматься спортом, спать не менее восьми часов в сутки, а также наладить режим питания. По ее словам, важно найти баланс между работой и отдыхом.

Необходимо наладить режим питания, спать не менее восьми часов в сутки, регулярно заниматься спортом. Также важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом — чрезмерные нагрузки пагубно влияют и на психологическое, и на физическое состояние человека, — отметила врач.

Крашкина предупредила, что хроническая усталость заметно влияет на жизнь человека, так как ему становится трудно выполнять даже простые ежедневные дела. В таком состоянии теряется активность и снижается трудоспособность. Она уточнила, что в качестве комплексного лечения врач может предложить массажи, плавание, прием витаминов, занятия лечебной физкультурой и психотерапию.

Врач отметила, что симптомами заболевания являются головные боли, усталость после любых нагрузок, постоянная слабость, головокружение, проблемы со сном, тошнота, боль в мышцах, ухудшение памяти и нарушение терморегуляции. Крашкина советует обратиться за помощью, если эти признаки проявляются в течение шести месяцев и не связаны с другими болезнями.

Доктор психологических наук Светлана Колосова ранее рассказала, что отсутствие радости в жизни является главным признаком хронической усталости. По ее словам, люди при этом заболевании не хотят общаться, отвечать на звонки и мечтают закрыться от мира.