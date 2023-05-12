Это касается 80% людей: что такое синдром хронической усталости, чем опасен 70–80% людей на планете имеют риск получить синдром хронической усталости, просто большинство об этом не знают

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День осведомленности о синдроме хронической усталости (СХУ) отмечают во всем мире 12 мая. Этот синдром вызывает повышенную утомляемость, снижает работоспособность, сильно влияет на настроение человека, причем эти ощущения не проходят даже при длительном отдыхе, говорится в научных публикациях. Около 0,9% населения Земли страдают СХУ. Что же такое синдром хронической усталости, какие у него симптомы, считается ли он болезнью и можно ли его избежать?

Что такое синдром хронической усталости

Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1820 году родилась Флоренс Найтингейл, сестра милосердия и общественный деятель из Великобритании. Считается, что она страдала синдромом хронической усталости и изучение этого явления началось именно с нее.

Однако до недавнего времени СХУ не считался отдельным диагнозом. Симптомы называли обычным перенапряжением, вегетососудистой дистонией, а иногда и «воображаемой болезнью». Официально заболевание получило название только в 1984 году после повальных жалоб жителей американского штата Невада. Тогда врач Поль Чейни зарегистрировал более 200 случаев синдрома хронической усталости у носителей вируса Эпштейна — Барр (ВЭБ) из семейства герпесовых. Пациенты жаловались на депрессию, ухудшение настроения, мышечную слабость. Но все же было непонятно, была ли причиной заболевания вирусная инфекция или что-то другое.

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Недавно биологи доказали, что в крови заболевших действительно существует некий вирус и появляется он, когда иммунная система находится в состоянии постоянного напряжения. ВЭБ может инфицировать различные типы клеток, включая B-клетки иммунной системы и эпителиальные клетки слизистых оболочек. Одним словом, это инфекция нашего иммунитета.

По-другому вирус Эпштейна — Барр называют «болезнью поцелуев», потому что распространяется он от человека к человеку через биологические жидкости (воздушно-капельным путем). Другой способ заражения — контактно-бытовой (вирус передается через зубные щетки, столовые приборы, полотенца и т. д.). ВЭБ также может распространяться через кровь и сперму. По словам врачей, этот вирус можно найти в организме 70–80% людей.

Главный симптом синдрома хронической усталости

Доктор психологических наук Светлана Колосова рассказала NEWS.ru, что первый — и главный — симптом хронической усталости — отсутствие радости в жизни. «Такие люди не хотят вставать с постели, у них нет энергии и сил. При этом они отказываются общаться с кем-то, хотят закрыться от мира и не отвечать на звонки», — сказала эксперт.

По словам Колосовой, хроническая усталость отличается от депрессии в первую очередь тем, что проявляется как физическая усталость, так как у больных СХУ отмечаются частые спазмы и бессонница.

«Болят и мышцы, и желудок, и голова, но в первую очередь такое состояние приводит к сердечным заболеваниям», — отмечает Колосова.

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Почему возникает хроническая усталость

Хроническая усталость появляется из-за дисбаланса энергии, которую он потратил, но не получил, говорит Колосова. Причем, по словам эксперта, появляется она не за один день, а в результате перенапряжения.

При хронической усталости традиционные методы отдыха не помогают, отметил в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. «Заболевание проявляется, когда человек видит необходимость решить какую-то проблему, но не может сделать это. Такое чувство появляется у ответственных, обремененных какой-то ситуацией людей», — отмечает психолог.

Кроме того, подчеркнул Рощин, синдром хронической усталости возникает, когда человек работает на нелюбимой работе, даже если она престижна и высокооплачиваема. По словам врача, человек тратит много ресурсов, они заканчиваются, но он сам не готов это признавать.

Хроническая усталость может возникнуть не только из-за напряженной работы или недосыпания. Ученые из Университета Колумбии в Нью-Йорке выяснили, что причина может быть и в кишечнике человека. Синдром хронической усталости развивается из-за нарушений в сообщении между мозгом и кишечником, а дисбаланс обитающих в кишечнике бактерий и продуктов их жизнедеятельности стимулирует процесс.

Как лечить хроническую усталость

Для каждого пациента лечение подбирается индивидуально. В терапии используются лекарственные препараты, рефлексо- и иглотерапия, электростимуляция головного мозга, аутогенная тренировка, гипноз или другие психотерапевтические методы. Иногда применяют метод голодания. Также используются массаж, гидропроцедуры и лечебная физкультура.

Но главное, отмечает Колосова, — людям надо понять, что выступает для них источником энергии. «Неуместны советы заниматься спортом, когда у человека нет энергии, это причинит еще больше вреда. Нужно понимать, от чего тебе хорошо, общих советов просто нет», — сказала эксперт.

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Может ли хроническая усталость быть симуляцией

«Вторичные выгоды есть всегда, а быть жертвой — сладкая песня», — прокомментировала Колосова вопрос о том, могут ли люди симулировать СХУ.

Рощин подчеркнул, что люди «живут на планете вирусов». По его словам, вирусы есть во всех, но почему-то не все заболевают. «Это происходит, потому что все заболевания связаны с психосоматикой», — сказал психолог.

Есть ли в России статистика заболевших хронической усталостью

До недавнего времени синдром хронической усталости не воспринимали всерьез, а потому и его изучение началось всего 10–15 лет назад. До сих пор даже нет четкого понимания, можно ли считать это болезнью или нет, отмечает Алексей Рощин. Именно поэтому в России практически нет статистики, которая позволила бы понять распространенность СХУ.

«У нас вообще эти новомодные заболевания не фиксируются. Попробуйте сходить в поликлинику и сказать, что у вас хроническая усталость. Врачи сошлются, что такого синдрома в классификаторе болезней просто нет», — сказал Рощин.