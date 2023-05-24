Малышева объяснила, почему из-за непогоды болит голова Малышева объяснила, что из-за непогоды повышается артериальное давление и болит голова

Фото: shutterstock.com

Головные боли во время дождя связаны со спазмом сосудов, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при непогоде снижается атмосферное давление, что приводит к повышению артериального и спазму сосудов.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что резкое сужение сосудов также приводит к обострению мигреней и повышению риска инсульта.

Снижается парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе. Снижается незначительная концентрация кислорода в нашем организме, и что думает наш организм? Он думает, что нужно поднять артериальное давление, чтобы улучшить кровоток, — сказал врач.

Для того чтобы избавиться от боли, нужно принимать обезболивающие, однако исключить нестероидные противовоспалительные средства, такие как аспирин и ибупрофен. Они снимут болевой синдром, однако повысят артериальное давление еще сильнее.

Ранее заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия рассказала, что избежать развития гипертонии поможет правильное питание. Она объяснила, что необходимо включить в рацион продукты, содержащие калий и магний.