Малышева объяснила, как распознать рак желудка по фигуре Малышева рассказала, что худоба может быть признаком рака желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» Елена Малышева

Худоба может быть признаком рака желудка, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при развитии онкологии нарушаются функции ЖКТ, что приводит к тому, что человек теряет до 40% веса.

Худеть в норме, не прилагая усилий, человек не должен. Похудение требует усилий. Поэтому надо проверять всегда пищеварительный тракт, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что опухоль мешает перевариванию и усвоению пищи, возникает непроходимость, рвота, падает аппетит. Эти симптомы способствуют резкой потере веса без изменения рациона питания и образа жизни.

При этом, по словам Малышевой, к врачу нужно обращаться уже в том случае, если за год человек сбрасывает около 10% веса без видимой причины.

Ранее онколог Станислав Борзяница рассказал, что к первым симптомам рака кишечника относятся изменения характера стула, боли в животе и примесь крови в стуле. Эксперт при этом добавил, что рак «коварен» тем, что долгое время никак себя не проявляет. Из-за того, что эти симптомы характерны и для других заболеваний, врач настоятельно рекомендовал обращаться за помощью при первом проявлении подобных недугов.