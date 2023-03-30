Названы первые симптомы рака кишечника Онколог Борзяница: боли в животе и кровь в стуле могут быть симптомами рака кишечника

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Онколог Станислав Борзяница рассказал «Известиям», что к первым симптомам рака кишечника относятся изменения характера стула, боли в животе и примесь крови в стуле. Эксперт при этом добавил, что рак «коварен» тем, что долгое время никак себя не проявляет. По его словам, из-за того, что эти симптомы характерны и для других заболеваний, необходимо обращаться за помощью при первом проявлении подобных недугов.

Рак очень коварен тем, что долгое время никак себя не проявляет. Если у пациента нет сопутствующих заболеваний, по поводу которых он обращается к врачу и проходит обследование брюшной полости, то человек может даже не догадываться о том, что у него развивается злокачественная опухоль. Первые симптомы начинают проявляться лишь тогда, когда болезнь уже прогрессирует и лечить ее значительно сложнее, — сказал Борзяница.

Он порекомендовал регулярно обследоваться и отказаться от вредных привычек. Он отметил, что наследственность является главным фактором риска, так как воспалительные заболевания кишечника, доброкачественные образования кишечника, ожирение и сахарный диабет у родственников должны стать поводом для пристальным наблюдением за своим здоровьем.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.