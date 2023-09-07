Малышева назвала признак рака предстательной железы Малышева назвала повышение ПСА в организме признаком рака и аденомы простаты

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Повышение простатспецифического антигена (ПСА) может указывать на развитие рака предстательной железы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, этот онкомаркер является одним из самых ценных, так как он обладает высокой точностью. Вместе с тем повышение ПСА может указывать и на другие заболевания.

Гость программы, врач-уролог Александр Говоров отметил, что онкомаркеры — это вещества, которые выделяются в кровь при развитии онкологических новообразований. Простатспецифический антиген вырабатывается в предстательной железе для разжижения спермы, что облегчает передвижение сперматозоидов. Однако чрезмерная выработка этого антигена может указывать на проблемы со здоровьем. В частности, повышение ПСА характерно для рака предстательной железы, аденомы и микроинфаркта простаты, а также для задержки мочи. Кроме того, такие изменения в организме мужчины могут произойти после долгого катания на велосипеде и массаже простаты.

Говоров подчеркнул, что повышение ПСА — не 100%-ный признак рака. Для точной постановки диагноза пациенту необходимо пройти ряд обследований. К их числу относятся ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография с контрастом, а также биопсия. Биопсия предстательной железы выполняется с помощью специального инструмента через стенку прямой кишки. Полученный образец изучается специалистами-морфологами. Подытоживая, врач отметил, что рак простаты не настолько опасен, как может показаться на первый взгляд. Современные технологии позволяют вылечить пациента с таким диагнозом.

Елена Малышева ранее рассказала, чем опасны стиральные порошки. По ее словам, они содержат в себе анионные поверхностно-активные вещества, которые могут вызывать контактный дерматит. Кроме того, в них имеется триклозан, снижающий функцию щитовидной железы.