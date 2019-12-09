https://static.news.ru/photo/25ac287a-1a8a-11ea-a20e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теледоктор Елена Малышева и её коллеги в эфире программы «Жить здорово!» развенчали распространённые в Сети мифы о лечении пищевых отравлений.

По словам ведущей, отвар укропа с сахаром не поможет улучшить состояние больного. А настои из мать-и-мачехи могут повредить ткани печени, так как обладают «гепатоксичным эффектом». Кроме того, при отравлениях не помогает активированный уголь в малых дозах.

Потеря десяти процентов жидкости от массы нашего тела угрожает нашей жизни, — отметил врач Дмитрий Шубин.

Он призвал больных больше пить воды, чтобы восполнить её баланс.

Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян. В первую очередь она подвергла сомнению пользу витамина C, писал NEWS.ru.