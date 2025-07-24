Малиновое варенье как в детстве — пошаговый рецепт с фото

Ароматное классическое малиновое варенье на зиму — это не просто заготовка, а настоящий вкус детства, солнца и лета в банке. Его готовят из спелой сочной малины и сахара без добавок и загустителей. Такой рецепт сохраняет натуральный вкус и аромат ягод.

На 1 килограмм малины берут 1 килограмм сахара. Ягоды аккуратно перебирают, стараясь не повредить. Засыпают сахаром и оставляют на 4–5 часов для выделения сока. Затем смесь ставят на медленный огонь, доводят до кипения и снимают пену. Варят в 2–3 приема по 5–7 минут с перерывами для остывания. Это помогает сохранить форму ягод. Готовое варенье разливают горячим по стерилизованным банкам и сразу укупоривают.

Классическое малиновое варенье на зиму хорошо хранится и используется в десертах, чаях, выпечке и как самостоятельное лакомство. Его вкус насыщенный, яркий, с приятной кислинкой.