Малина не плодоносит? Одна ошибка в обрезке может свести все к нулю

Многие дачники отдают малине лучшие участки: солнце, воздух, подкормки — всё по правилам. А ягод всё равно — с горсть. Почему так происходит?

Дело не в погоде и не в почве. Главная причина слабого урожая — неправильная или несвоевременная обрезка.

Обрезка № 1: май-июнь

С 25 мая по 5 июня укоротите молодые побеги на 5 см. Это стимулирует рост боковых пасынков уже через 3–4 дня — они и станут заделом на будущий урожай.

Обрезка № 2: сразу после сбора ягод

Удалите все отплодоносившие и слабые ветки.

Оставьте только 4–5 самых мощных побегов, сформированных весной. Именно они получат максимум питания и дадут урожай в следующем сезоне.

Обрезка № 3: ключ к урожаю — конец августа

С 20 по 31 августа подрежьте верхушки побегов, выросших из пасынков, на 15–20 см. Это поможет растению перераспределить питание в пользу основных веток, обеспечит вызревание и формирование плодовых почек.

Если этого не сделать, новые побеги уйдут в зиму слабыми и почти наверняка вымерзнут.

Итог:

Правильная схема обрезки заменит любые дорогие удобрения. Потратив несколько минут на каждом этапе, вы получите стабильный, обильный урожай малины уже в следующем году без лишних усилий.

Совет: после обрезки замульчируйте почву и умеренно полейте кусты — это усилит эффект и ускорит рост побегов замещения.

