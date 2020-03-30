Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во время действия на территории Москвы режима всеобщей изоляции в городе процветает рынок онлайн-услуг. Кроме привычных доставок еды, лекарств и алкоголя в списке предложений есть и те, что могут удивить.

Так, например, 35-летний мужчина по имени Иван, филолог по образованию, предлагает свои услуги в качестве собутыльника. Он уверяет, что его уровня начитанности хватит для поддержания разговора на любую тему. Кроме...