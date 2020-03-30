Правительство РФ установило размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год. Это 1500 и 12130 рублей соответственно, следует из опубликованного документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособия по безработице до уровня МРОТ. Последний составляет 12130 рублей.
Как писал NEWS.ru, 25 марта в телеобращении к нации Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса, предложил увеличить пособия и предоставлять россиянам отсрочки по кредитам. Дни между субботой 28 марта и понедельником 6 апреля
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