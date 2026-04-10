Маковый рулет на Пасху — это классика, помимо куличей: сдобный, одного хватит на большую семью

Маковый рулет — это классическая пасхальная выпечка, которая по праву занимает место на праздничном столе рядом с куличами.

Ароматное сдобное дрожжевое тесто и нежная маковая начинка с маслом и сахаром создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Такой рулет получается большим, пышным и долго не черствеет, его хватит на всю семью.

Для теста понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сухих дрожжей, ванилин. Для начинки: 200 г мака, 100 г сахара, 50 г сливочного масла.

Рецепт: мак залейте кипятком на 30 минут, затем слейте воду, добавьте сахар и масло, прогрейте на медленном огне 5–7 минут, дайте остыть. Для теста смешайте дрожжи, сахар и теплое молоко, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, соль, ванилин, растопленное масло и муку, замесите тесто. Оставьте в тепле на 1,5–2 часа.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределите маковую начинку, сверните плотным рулетом. Выложите на противень, дайте расстояться 30 минут. Смажьте яйцом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяного цвета.

