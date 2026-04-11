11 апреля 2026 в 00:05

Вставшая на защиту Плутона 10-летняя девочка получила «привет» от NASA

Times of India: NASA ответило на призыв 10-летней Каэлы сделать Плутон планетой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Юная исследовательница по имени Каэла из Индии обратилась в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с просьбой вернуть Плутону статус полноценной планеты. Ей ответил глава управления Джаред Айзекман, указав, что вопрос находится на рассмотрении.

Девочка написала письмо от руки. Он отметила, что восстановление статуса Плутона сделает многих людей счастливыми.

Плутон ... заслужил быть настоящей планетой. Это может сделать многих людей счастливыми, — поделилась Каэла.

В своем письме руководитель NASA сообщил: «Мы изучаем этот вопрос». Других деталей работы управления в этом направлении приведены не были.

Плутон был лишен статуса планеты в 2006 году решением Международного астрономического союза. Однако открытия последних лет, включая обнаружение сложной многослойной дымки на высоте до 300 км над поверхностью, заставляют ученых пересматривать представления об этой карликовой планете.

Ранее NASA сообщило о новом космическом рекорде: астронавты на корабле Orion находились от Земли на самом дальнем расстоянии. Они некоторое время были в районе противоположной стороны Луны.

Вставшая на защиту Плутона 10-летняя девочка получила «привет» от NASA
Топ-8 опасных мифов о венерических инфекциях: спасительный ликбез от врача
Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми
«Он наплевал на требования»: Лавров осудил отношение ЕС к нарушениям Киева
Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте
Дом создателя ChatGPT забросали «коктейлем Молотова»
В Дагестане прошло задержание из-за нарушений на гидросооружениях
В России последовательно будут внедрять ИИ в жизнь
«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы, когда пройдет матч, кто победит
«Риск высок»: в Эстонии испугались недружественного шага против России
Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни
В Пакистане озвучили, когда и где пройдут переговоры между США и Ираном
Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club
Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован
Жителей Молдавии призвали заранее отключать духовку ради экономии энергии
«Четко все делал»: звезда «Молодежки» о работе с Бондарчуком
Ле Пен провела тайный ужин с главой LVMH и другими бизнесменами
«Хотелось мировой истории»: актер Нестеренко о международном признании
Диверсия на трансальпийском нефтепроводе ударила по Германии
За месяц число жертв в Ливане достигло почти 2 тыс. человек
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром — лучше любой выпечки
