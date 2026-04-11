Вставшая на защиту Плутона 10-летняя девочка получила «привет» от NASA Times of India: NASA ответило на призыв 10-летней Каэлы сделать Плутон планетой

Юная исследовательница по имени Каэла из Индии обратилась в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с просьбой вернуть Плутону статус полноценной планеты. Ей ответил глава управления Джаред Айзекман, указав, что вопрос находится на рассмотрении.

Девочка написала письмо от руки. Он отметила, что восстановление статуса Плутона сделает многих людей счастливыми.

Плутон ... заслужил быть настоящей планетой. Это может сделать многих людей счастливыми, — поделилась Каэла.

В своем письме руководитель NASA сообщил: «Мы изучаем этот вопрос». Других деталей работы управления в этом направлении приведены не были.

Плутон был лишен статуса планеты в 2006 году решением Международного астрономического союза. Однако открытия последних лет, включая обнаружение сложной многослойной дымки на высоте до 300 км над поверхностью, заставляют ученых пересматривать представления об этой карликовой планете.

Ранее NASA сообщило о новом космическом рекорде: астронавты на корабле Orion находились от Земли на самом дальнем расстоянии. Они некоторое время были в районе противоположной стороны Луны.