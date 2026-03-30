Катнаунц — пасхальный венок на сдобном тесте: мягкий и воздушный, хранится до недели

Катнаунц — это пасхальный венок, который удивляет своей нежностью, ароматом и способностью оставаться мягким до недели. Сдобное дрожжевое тесто при выпекании приобретает золотистую корочку и слоистую структуру.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 2 ч. л. сухих дрожжей, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, кунжут или мак для посыпки.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, соль, растопленное масло и муку, замесите мягкое тесто. Оставьте в тепле на 1,5-2 часа до увеличения вдвое. Обомните тесто, разделите на 3 равные части. Каждую раскатайте в жгут длиной около 50-60 см. Сплетите из трех жгутов косу, соедините концы в круг, формируя венок.

Переложите на противень с пергаментом, дайте постоять 30 минут. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до румяности. Готовый венок накройте полотенцем и дайте остыть.

Проверено редакцией
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
