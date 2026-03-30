Других пирогов не надо! Готовим осетинский: тонкое тесто и сочная начинка

Осетинские пироги — символ кавказского гостеприимство. Пирог должен быть тонким, мягким, с большим количеством начинки.

Осетинские пироги отличаются особой текстурой теста и способом формовки. Дрожжевое тесто замешивают на теплом молоке (250 мл) с добавлением сахара (1 ч. ложка) и 5 г сухих дрожжей. После активации (10 минут) вводят растительное масло (1 ст. ложка), соль и муку (около 400 г). Ключевая особенность — консистенция: тесто должно оставаться мягким и слегка липким. Расстойка длится 1–1,5 часа в тепле.

Для начинки отварной картофель (3–4 шт.) разминают в пюре и смешивают с 300 г осетинского сыра (или аналогами — сулугуни с брынзой). Масса должна быть однородной и теплой. Тесто делят на три части, каждую расплющивают, в центр укладывают шар начинки, края защипывают. Формовка — ключевой этап: заготовку аккуратно разминают ладонями от центра к краям прямо на противне, доводя до диаметра 30 см. Обязательно делают отверстие в центре для выхода пара. Выпекают при температуре 220–250°C всего 10–15 минут.

Совет: как только вы достали пирог из духовки, обильно смажьте его кусочком сливочного масла. Не жалейте масла — оно должно пропитать верхнюю корочку и сделать пирог глянцевым и мягким, как шелк.

