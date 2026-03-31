Ремонт в ванной: лучшие материалы, стоимость. Ликбез от бизнесмена

Весна 2026 года диктует особые условия: рынок стройматериалов нестабилен, а цены растут. На этом фоне ремонт ванной комнаты может обернуться дополнительными сложностями: от поисков качественного материала до итоговой стоимости. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов рассказал в интервью NEWS.ru, как правильно подготовиться к обновлению интерьера.

Когда закупать стройматериалы для ванной

Закупать материалы для ремонта нужно весной. К лету, в пик строительного сезона, цены поднимутся минимум на 5–7%. Стоит заранее покупать плитку, керамогранит, сантехнику, трубы, цемент и гидроизоляцию, то есть все, что требует сухого хранения и не боится времени. Клей, затирки, краски и герметики лучше приобретать позже, у них есть срок годности, и хранить их долго не стоит.

Сколько стоит ремонт в ванной

Примерная смета на среднюю ванную комнату площадью четыре квадратных метра под ключ, включая работы и материалы, на весну 2026 года для экономварианта составит от 180 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Для бизнес-класса стоимость составит от 350 тыс. рублей до 550 тыс. рублей. Премиум-сегмент обойдется от 700 тыс. рублей и выше.

С чего нужно начинать ремонт в ванной

Первое, что мы делаем, — снимаем все до основания: старую краску нужно счистить, плесень необходимо выжечь паяльной лампой и обработать мощным антисептиком. В 2026 году стандартом является двойная обработка стен и потолка составами на основе четвертичных аммониевых соединений, цена вопроса составляет 1,5–2 тыс. рублей за пять литров концентрата — этого объема обычно хватает на среднюю ванную.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дальше необходима трехслойная защита. Проникающая гидроизоляция для бетонных оснований стоит около 3200 рублей за 10 кг, обмазочная гидроизоляция — от 2800 до 4500 рублей за ведро, затем эластичная лента на стыки стен и пола. Для выравнивания стен в ванной следует использовать только цементные или цементно-полимерные смеси, поскольку гипсовая штукатурка, даже влагостойкая, в условиях постоянной влажности ведет себя непредсказуемо. Стоимость качественного материала в сухих смесях составляет от 550 до 800 рублей за мешок 25 кг, а услуги штукатура с маячками обойдутся от 1300 рублей за квадратный метр.

Какой потолок лучше подойдет для ванной

После того как основание подготовлено и выровнено, можно приступать к выбору покрытий, и логичнее всего двигаться сверху вниз, начиная с потолка. Потолок в ванной является ахиллесовой пятой многих ремонтов, ведь если соседи сверху устроят потоп, именно он примет на себя первый удар. Самое разумное решение — натяжной потолок из ПВХ. Он не боится пара, на нем не образуется конденсат, но главное достоинство в том, что он спасет ваш ремонт при затоплении. Главное преимущество ПВХ-пленки — ее эластичность.

Она может удержать до 100 литров воды на квадратный метр, растягиваясь в огромный пузырь, а после слива воды принимает первоначальную форму. На этом этапе важно определиться с типом текстуры: глянец визуально увеличивает пространство, а матовая фактура пленки смотрится более благородно. Цена под ключ с установкой за квадратный метр составляет от 1,5 тыс. рублей за простой белый матовый, а глянцевый цветной или с фотопечатью стоит от 2200 рублей. Реечный алюминиевый потолок является отличным вариантом для стиля хай-тек или минимализм, он долговечен, не боится воды и скрывает коммуникации, но он дороже натяжного: хорошие рейки с фурнитурой и установкой обойдутся от 3 тыс. рублей за квадратный метр.

Какая плитка лучше подойдет для ванной

Определившись с потолком, переходим к главному элементу отделки — плитке, и здесь выбор определяется по большей части безопасностью, нежели эстетикой. Глянцевая плитка на полу в ванной травмоопасна, поскольку вода, мыльная пена и босые ноги создают высокий риск поскользнуться. Для пола существуют четкие технические критерии: противоскольжение должно иметь маркировку R10-R11 или класс B-C для босых ног.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водопоглощение допускается только у керамогранита, его влагопоглощение составляет до 0,5%, тогда как обычная керамическая плитка более пориста и со временем может темнеть от воды. Фактуру лучше выбирать матовую или структурированную, на такой поверхности не видно капель и разводов, что экономит время на уборку. Крупный формат плитки, например 60х60 или 60х120 сантиметров, моден и практичен благодаря меньшему количеству швов и снижению риска протечек, но для его укладки нужен идеально ровный пол и клей повышенного класса — C2TE S1.

Цены на хороший испанский или отечественный керамогранит премиум-класса на весну 2026 года стартуют от 2800 до 3500 рублей за квадратный метр, а бюджетный сегмент, например белорусский или турецкий, — от 1500 рублей. При этом нужно быть готовым к калибровке, так как плитки могут немного отличаться по размеру.

Для стен требования мягче, здесь можно использовать как керамогранит, так и обычную настенную керамику, главное — эстетика и влагостойкость покрытия. Трендом 2026 года остается имитация природных материалов, таких как мрамор, дерево, бетон и травертин. Прямоугольная плитка 30х60 или 25х75 сантиметров остается классикой. Если укладывать плитку вертикально, это будет визуально поднимать потолок. Настенная плитка российского производства стоит от 900 рублей за квадратный метр, а итальянский дизайн обойдется от 3500 рублей.

Как выбрать клей для укладки плитки

Когда плитка выбрана, критически важно правильно подобрать сопутствующие материалы, ведь можно купить идеальный материал, но посадить его на дешевый клей. В итоге через год плитка треснет или отвалится.

Для ванной следует использовать составы с высокими адгезионными свойствами. Клей класса C2TE S1 является эластичным и компенсирует температурные расширения, а для крупноформатной плитки лучше брать класс S2. Клей премиум-сегмента стоит от 600 до 900 рублей за мешок 25 кг, бюджетные аналоги дешевле, от 350 рублей, но их расход будет выше из-за необходимости наносить более толстый слой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что касается затирки, то в душевой зоне следует использовать только эпоксидную смолу. Она не впитывает воду, не темнеет, на ней не заводится грибок, и, хотя с ней сложнее работать, она практически вечная. Эпоксидка стоит от 2500 рублей за килограммовый комплект, но расход у нее меньше, чем у цементной. Для пола выбирайте затирку на тон темнее плитки, так она меньше пачкается, а для стен — в тон или чуть светлее.

Какой цвет лучше подойдет для ванной

Нейтральная база, такая как белый, серый или бежевый, является оптимальной палитрой для крупных плоскостей, поскольку эти цвета действуют успокаивающе и служат идеальным фоном. Яркие цвета, такие как оранжевый, синий или зеленый, хороши дозированно. Например, одна акцентная стена, ниша или полоса из мозаики.

Красный цвет добавляет энергии, но в больших количествах может вызвать тревожность в замкнутом пространстве. Для маленькой ванной площадью до четырех квадратных метров подходят только светлые тона, так как темный цвет съедает объем, и его уместно использовать лишь в просторных помещениях и в комбинации с мощным светом.

Перед покупкой плитки стоит сделать простую вещь: взять понравившийся образец домой и посмотреть на него при разном освещении: при ярком свете, закатном солнце, лампах накаливания и холодном светодиодном освещении — в каждом из случаев цвет образца может восприниматься совершенно по-разному.

