Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 23:00

Аэропорт Пулково временно не работает

Росавиация: в аэропорту Пулково введены временные ограничения

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

Глава Ленинградской области также объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве региона. Угроза действует в Лужском, Киришском и Тосненском районах.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

Пулково
аэропорты
атаки
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.