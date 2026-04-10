Дом создателя ChatGPT забросали «коктейлем Молотова»

В Сан-Франциско произошло нападение на дом генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Ранним утром в пятницу злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в сторону собственности главы разработчика ChatGPT, сообщает The Guardian.

В результате инцидента загорелись ворота, однако никто не пострадал. Подозреваемый скрылся с места преступления. Спустя час полиция получила сообщение о человеке, угрожавшем поджечь здание в районе Мишн-Бэй, где расположена штаб-квартира OpenAI. Им оказался 20-летний мужчина, которого опознали как нападавшего на дом Альтмана и арестовали.

В компании разослали сотрудникам сообщение, что ущерб минимален, поскольку зажигательное устройство упало неподалеку и быстро погасло. Руководство OpenAI также связало инцидент с деятельностью группы активистов Stop AI, выступающих против развития искусственного интеллекта, однако сама организация отвергла причастность, заявив о приверженности ненасилию.

Активисты уже проводили демонстрации у офисов OpenAI и Anthropic. В феврале 2025 года один из них даже попытался вручить повестку Альтману во время интервью на сцене в Сан-Франциско.

